中華人民共和國對外關係法 7‧1實施

【本報綜合報道】第十四屆全國人民代表大會常務委員會第三次會議周三通過《中華人民共和國對外關係法》，今年7月1日起施行。該法強調，中國堅持獨立自主的和平外交政策，堅持互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的五項原則。

該法表示，國家在遵守國際法基本原則和國際關係基本準則的基礎上，加強涉外領域法律法規的實施和適用，並依法採取執法、司法等措施，維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、組織合法權益。對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中華人民共和國主權、安全、發展利益的行為，中國有權採取相應反制和限制措施。

明年元旦起規管無人飛行器 另外，國務院、中央軍委日前公布《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》（下稱 《條例》），將於明年1月1日起實施。《條例》共6章63條，加強對無人駕駛航空器設計、生產、維修、組裝等的適航管理和質量管控，建立產品識別碼和所有者實名登記制度，明確使用單位和操控人員資質要求；嚴格飛行活動管理，劃設無人駕駛航空器飛行管制空域和適飛空域，建立飛行活動申請制度，明確飛行活動規範；強化監督管理和應急處置，健全一體化綜合監管服務平台，落實應急處置責任，完善應急處置措施。