內地簽證歐美旅遊須排期多月

【本報綜合報道】新冠疫情解封後，內地民眾外遊需求增加。內媒周三報道，今年暑期打算出境遊的遊客面臨最大的難題是申請簽證，形容是「一號難求」。如前往德國，能預約到的遞交簽證申請日期已排到10月甚至11月，需時比以往大大增加。

上海申請中心擠滿排隊民眾 報道指出，其他熱門的神根國家如法國、西班牙、意大利等的情況跟德國差不多，能預約遞交簽證申請的日期基本上都在9月之後，還要加上簽證審核期，經第三方線上預訂平台需時更久。這意味計劃暑期申請這些熱門國家簽證出遊的人，其實要在今年4月，最遲也要5月便開始預約申請簽證。現在申請也未必趕到十一長假，可能只能等到聖誕節。

另一個暑期出境遊熱門目的地美國，目前的預約直接被推到11月和12月。美國駐上海總領事館相關預約網站周三的數據顯示，B1/B2旅遊簽證的預約等待時間為128天，也就是4個多月。其中在上海的VFS全球簽證申請中心近來非常忙碌，很多民眾一早來排隊，苦苦等待到下午才辦完。