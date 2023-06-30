內地女性終身不生育 10年增3倍

比率5.16% 教育程度高佔多 內媒昨日引述國家衞健委下屬的中國人口與發展研究中心一項研究指，2020年內地49歲女性的終身不育率為5.16%，比2010年增近3倍，但低於美國（11%）和歐盟國家（19%）的平均水平。研究亦發現，女性受教育程度愈高，終身不育率愈高。

研究結果顯示，內地2010至2020年各年齡女性的無活產子女比例均上升，其中20至30歲年輕女性的無活產子女比例上升最快，這期間增加逾10個百分點。較年輕女性無活產子女比例上升，反映婚育推遲的情況；較年長女性無活產子女比例上升，則反映女性生育水平下降以及終身不育現象增多。

數據亦顯示，2020年小學和初中教育程度的49歲女性終身不育率接近5%，高中和大專及以上教育程度的49歲女性終身不育率分別為6.46%和7.98%，而不同教育程度女性終身不育率的差距正進一步加大。2010年，大專及以上受教育程度女性無活產子女比例，平均比小學和初中受教育程度女性高3.6個百分點；2020年，這一差距已經擴大到近5個百分點。

城鎮化加速 學者促完善政策 除了受教育程度，不同地區之間女性終身不育率的差距也值得關注。2020年，城市、鎮和鄉村49歲女性的終身不育率分別為6.29%、5.50%和3.72%。和2010年相比，城市女性的終身不育率提升了4.68個百分點，鄉村女性則提升了3.43個百分點。

分析指，隨着城鎮化加速推進、婚育推遲程度持續深化以及受教育程度不斷提升，未來內地終身不育女性的規模仍將擴大。有研究員建議國家完善相關家庭政策和社會政策，給年輕人創造更全面的生育友好環境，實現更大程度的兩性平等，不斷提高兒童和家庭的福祉。本報綜合報道