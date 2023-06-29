兩岸國際

香港收藏家 8.5億購名畫
奧地利已故藝術家克林姆的最後一幅肖像畫《持扇的女子》前日在英國倫敦以8,530萬英鎊（約8.5億港元）的驚人價格成交，成為歐洲拍賣會上有史以來最昂貴的藝術品，買家是一位香港的收藏家。該畫由克林姆1917年創作，背景的扁平透視讓人想起日本木刻版畫，體現了東亞元素對克林姆的影響。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc