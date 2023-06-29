71歲婦 舉重連破兩世績

【本報綜合報道】澳洲一名堅持練習舉重的71歲老婦近日參加比賽，成功深蹲舉起80公斤、臥推80公斤，及硬舉145公斤，在臥推和硬舉項目上打破全球健力舉重委員會（GPC）的世界紀錄。

沃爾夫（Toni Wolfe）從30歲時開始練習健美，其後獲教練賞識並開始舉重，40年來從未間斷訓練。在與健身室老闆兼教練馬科普洛斯（Markos Markopoulos）溝通後，她決定參加挑戰，並依照體重69.5公斤參加較高的體重級別比賽項目。她形容自己第一次開始舉重時，只是喜歡變得愈來愈強壯，其後舉重便成為了自己的全部熱情，又指打破世界紀錄完全是個驚喜。如今她計劃今年10月參加在匈牙利舉行的GPC世界錦標賽，目標是成為世界冠軍。

GPC是幾個世界上舉重聯合會之一，每個聯合會都有自己的紀錄，但沃爾夫的臥推同時打破了所有舉重聯合會的世界紀錄。馬科普洛斯表示，在沃爾夫的體重等級和年齡組中，沒有哪位女性臥推能達到她的成績。他相信沃爾夫有能力挑戰世界冠軍，並指雖然今次結果令人印象深刻，但對方實際上有能力做到更多，因此很想看能帶她走多遠。