最強紫外耀發 強太陽40億億倍

【本報綜合報道】位於江蘇的中國科學院紫金山天文台前日公布，該台研究員范一中、金志平領銜的國際團隊用雨燕衞星紫外光學望遠鏡發現了迄今為止人類探測到的最劇烈光學紫外耀發，其紫外光學輻射光度約為太陽的40億億倍。研究成果已在線發表於國際學術期刊《自然天文》。

華專家領導國際團隊發現 伽瑪射線暴簡稱伽瑪暴，是宇宙中最劇烈的恒星尺度的爆發現象，其主要輻射能量集中在軟伽瑪射線波段，因此軟伽瑪射線輻射也被稱為伽瑪暴的瞬時輻射。瞬時輻射結束後，人們往往能觀測到持續約數周甚至數年的X射線輻射、光學輻射乃至射電輻射。2008年，人類記錄到GRB 080319B瞬時光學輻射，其長期以來保持宇宙中最劇烈光學紫外耀發事件的紀錄。

去年1月1日，雨燕衞星探測到一個新的伽瑪暴GRB 220101A，經研究，發現其紫外光學輻射光度打破了GRB 080319B保持14年之久的世界紀錄。范一中介紹，今次研究表明了超亮光學紫外爆發的物理起源具有多樣性。