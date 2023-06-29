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北卡州推選區重劃遭拒
由共和黨控制的美國北卡羅萊納州議會早前推動對共和黨有利的選區重劃，指憲法賦予各州立法機關規範聯邦選舉的絕對權力，免受州級法院監督。聯邦最高法院周二在兩名保守派大法官倒戈下，以3票對6票駁回北卡州議會的主張。（綜合報道）
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