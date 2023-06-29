澳洲眾院籲禁網賭廣告

澳洲眾議院調查委員會昨日發表報告，指澳洲人在網絡賭博付出賭資遠超其他國家，而相關宣傳廣告亦在腐化體育文化，遂促請政府禁止網絡賭博廣告。報告提議政策分3年推行，最後全禁所有媒體、廣播和在線上的賭博廣告，不留任何規避空間。（綜合報道）