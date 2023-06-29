企業助罪犯加密訊息 歐洲拘6500人扣77億

總部設在荷蘭海牙的歐洲刑警組織周二表示，已搗破一間向犯罪分子提供加密通訊的地下公司，拘捕了6,500多人，並扣查9億歐元（約77億港元）資產。

涉事公司Encrochat於2020年6月突然關閉時約有6萬名用戶，歐洲刑警隨後於翌月透露，執法機構已攔截用戶通訊長達數月。歐洲刑警周二發聲明，首次概述查緝行動成果，表示此舉對歐洲和其他地區的組織犯罪集團產生了衝擊。歐洲刑警表示，警方分析了逾1.15億項犯罪對話，協助預防暴力襲擊、殺人未遂、貪污、和大規模運毒等犯罪行為。

迄今檢可卡因及車船等 歐洲刑警指出，取締行動衍生的調查迄今已查獲100公噸可卡因、3,000萬顆化學毒品藥丸、近1,000輛車、數百個房產、以及數十艘船與飛機，但聲明沒詳細說明Encrochat營運者是否已被捕。

Encrochat以每部約1,000歐元（約8,500港元）的價格販售改裝過的Android行動裝置，並向用戶收取高額的訂閱費，承諾用戶訊息將保持加密和保密，但營運者顯然意識到Encrochat受到黑客入侵，因此突然宣布關閉。Encrochat透過位於法國的伺服器傳遞加密訊息，歐洲刑警運用一個能突破加密技術的裝置，成功截取通訊。2020年，法國、荷蘭、和英國警方已宣布Encrochat相關部分調查結果，德國警方則於翌年宣布。本報綜合報道