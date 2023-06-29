法國高超音速滑翔器 首試成功

測試地點位於比斯卡羅斯導彈測試場，一枚探空火箭搭載VMaX高超音速滑翔器展示器升空，法國西南部多地民眾目擊天空出現由測試產生的飛行軌迹。軍備總局表示，展示器包含很多革新技術，測試要求展示器在非常高要求的長程軌迹飛行，構成前所未有的挑戰，為法國未來的極高速技術發展路線圖提供準備。當局收集數據進行技術分析，為餘下實驗飛行做準備。

海軍曾透露可攻擊海上目標

資料顯示，VMaX全稱「實驗性質機動載具」。法國海軍2020年10月曾經透露，VMaX可以部署在水面軍艦或攻擊海上移動目標，形容高超音速導彈是當今及未來海上作戰必須擁有的武器。法國海軍當時同時提到，中國嘗試展示高超音速武器可以有效對付航空母艦，但目前未有為此進行「有說服力」的展示。軍方解釋，要攻擊一艘正在高速航行的艦艇，是一個有待解決的特別複雜挑戰。