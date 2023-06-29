核污水排海 岸田擬晤IAEA總幹事討論

【本報綜合報道】日本原子能規制委員會昨日啟動使用前檢查，預計明天結束，對東京電力公司福島第一核電站的核污水排海設備作最終確認。內閣官房長官松野博一表示，核污水排海需取得福島相關人士理解，並繼續與漁業人士溝通。他強調，政府將遵守2015年向福島縣漁協作出的承諾，即沒有相關人士理解便不作任何處置的方針。

韓媒指日向原子能機構付款858萬 用於排放核污水的隧道於周一竣工，排海設備的測試運行亦於周二結束。原子能規制委員會從已準備就緒的設備開始，陸續展開確認作業。根據計劃，東電將用大量海水稀釋已處理的核污水，把放射物質氚活度下降至日本標準的四十分之一以下，再利用海底隧道排出一公里外的近海。日本首相岸田文雄正考慮最快下周二與訪日的國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西會面，討論福島核污水排海事宜。

南韓傳媒報道稱，日本政府提前獲得了國際原子能機構福島核污染水處置技術工作組最終評估報告草案，並提出實質修改意見，對最終報告結論施加不當影響，日本官員給了機構秘書處工作人員100餘萬歐元（約858萬港元）。中國外交部發言人毛寧指，中方希望國際原子能機構秘書處秉持客觀公正的原則，充分尊重和採納技術工作組各方專家意見，拿出一份經得起科學和歷史檢驗的評估報告，不要為日方排海方案背書。國際社會將拭目以待。