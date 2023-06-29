新西蘭外長認曾與秦剛激辯
【本報綜合報道】澳洲傳媒日前引述消息稱，新西蘭外長馬胡塔今年3月訪問北京時，遭中國國務委員兼外長秦剛訓斥一小時。馬胡塔周二回應時承認，當時二人曾有一番非常激烈的討論。
促成總理訪華 簽署合作文件
馬胡塔表示，她會說中國對於傳達其利益的方法非常強勢，但未有進一步說明雙方當時討論的議題。她又稱，事實是他們成功實現新西蘭總理希普金斯獲邀訪華，反映雙方關係的本質和成熟程度，經過激烈討論後仍能率領貿易代表團訪華。根據中方通報，秦剛3月24日在北京會見馬胡塔，雙方就共同關心的問題交換意見。秦剛表示，雙方要認真落實推動中新全面戰略夥伴關係取得更大發展，願與新西蘭延續高層交往良好勢頭，增進政治互信，並實施好兩國自貿協定升級版和《區域全面經濟夥伴關係協定》。
新西蘭總理希普金斯周日至周五訪問北京等地，中國和新西蘭昨日發表全面戰略夥伴關係聯合聲明，雙方同意加強食品安全、農業、海關及貿易便利化、科技創新和執法等領域合作，簽訂有關農業、知識產權等7份合作文件。聲明指，雙方同意在兩國建交50周年基礎上，加強高層交往，深化合作，增進理解，管控分歧。雙方今年將啟動服務貿易負面清單談判，願加強雙邊貿易，同意就一帶一路倡議合作保持溝通。雙方重申共同堅持多邊主義，重申維護以聯合國為核心、以國際法為基礎的多邊體系，以及根據《聯合國憲章》通過對話協商解決國際間爭端的重要性。
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