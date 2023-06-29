新西蘭外長認曾與秦剛激辯

促成總理訪華 簽署合作文件

馬胡塔表示，她會說中國對於傳達其利益的方法非常強勢，但未有進一步說明雙方當時討論的議題。她又稱，事實是他們成功實現新西蘭總理希普金斯獲邀訪華，反映雙方關係的本質和成熟程度，經過激烈討論後仍能率領貿易代表團訪華。根據中方通報，秦剛3月24日在北京會見馬胡塔，雙方就共同關心的問題交換意見。秦剛表示，雙方要認真落實推動中新全面戰略夥伴關係取得更大發展，願與新西蘭延續高層交往良好勢頭，增進政治互信，並實施好兩國自貿協定升級版和《區域全面經濟夥伴關係協定》。