中美通話 部署秦剛出訪

跟進雙邊關注事項 保持溝通渠道 中美關係充滿暗湧之際，美國副國務卿舍曼周二和中國駐美國大使謝鋒通電話，是美國國務卿布林肯訪華後的後續行動。美國國務院發言人米勒透露，雙方官員正討論何時安排中國國務委員兼外長秦剛訪問華盛頓，但目前未有定案。

米勒在周二例行記者會上表示，部長級別以下官員正跟進布林肯討論過的議題。他形容舍曼和謝鋒通話有實質性，二人討論了雙邊關係中的關鍵優先事項，以及一連串全球和地區問題。舍曼重申在各種議題上保持開放溝通渠道的重要性，並指美國將繼續利用外交途徑，提出美方關切問題及美中利益一致的潛在合作領域。

謝鋒則感謝美方為其履職提供支持和協助，雙方為共同關心的問題交換意見，同意繼續保持溝通。他指，一個健康穩定的中美關係，符合兩國共同利益，也是國際社會的共同期盼；希望美方與中方相向而行，以實際行動體現尊重、排除干擾，妥善處理台灣等重要敏感問題，加強對話、管控分歧、開展合作，爭取中美關係逐步回歸正軌。

共和黨議員促停簽中美《科技協定》 美國多名共和黨眾議員周二敦促國務院不要續簽已有數十年歷史的中美《科技協定》，認為中方會尋求利用協定來支持解放軍發展。眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席加拉格爾聯同9名黨友去信布林肯，主張應廢除《科技協定》。他們寫道，中國利用學術研究人員、工業間諜活動、強制技術轉讓和其他策略，在關鍵技術方面獲得優勢，推動解放軍現代化，美國必須停止助長自我破壞。

《科技協定》於1979年中美建交時簽署，此後大約每5年續簽一次，將於今年8月27日到期。根據協議，中美在大氣、農業科學、物理和化學基礎研究等領域合作，中國日益增長的軍事實力和竊取美國科技和商業成果，令外界質疑是否應續簽協議。本報綜合報道