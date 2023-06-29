中國駐歐盟使團長 撐烏收回克里米亞

【本報綜合報道】中國駐歐盟使團團長傅聰近日被問及是否支持烏克蘭收回1991年劃定的全部領土，包括俄羅斯於2014年吞併的克里米亞半島時，他表示：「我認為沒有理由說不。」

卡塔爾半島電視台周二報道，傅聰本月16日出席比利時布魯塞爾2023年中歐商業高峰論壇後，接受半島電視台和另外兩間媒體採訪。他表明：「中方尊重所有國家領土完整，因此中國與前蘇聯建交時，雙方已經達成共識。正如我所說，這些歷史問題需要由俄羅斯和烏克蘭談判解決，這就是我們的立場。」中國外交部發言人毛寧昨日回應指，關於烏克蘭危機，中方的立場一貫是非常明確，認為各方應當通過對話談判為政治解決危機創造條件。

教宗特使訪莫斯科 梵蒂岡周二公布，意大利主教團主席、博洛尼亞總教區總主教祖皮樞機會以天主教教宗方濟各特使身份，由翌日至周四訪問俄羅斯首都莫斯科，藉此加強對話，尋求和平解決俄烏戰爭之路。祖皮樞機月初曾訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基及高層官員會面，期間傳達方濟各對烏克蘭人民關懷之情。