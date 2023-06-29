瓦格納赴白羅斯 東歐多國憂心

斯托爾滕貝格

【本報綜合報道】東歐北約成員國周二警告，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團遷往白羅斯造成地區不穩定，要求北約回應。北約秘書長斯托爾滕貝格認為太早下定論，強調北約近年已加強東翼防衞，向俄羅斯和白羅斯發出明確信號，將保護每個盟友和每寸領土，準備好抵禦任何威脅。

北約稱加強集體防禦 立陶宛總統瑙塞達周二在荷蘭海牙與6個北約成員國領導人會晤，警告若瓦格納集團的連環殺手出現在白羅斯，所有鄰國都會面臨更大的不穩定。波蘭總統杜達形容情況嚴重，非常令人擔憂，北約必須作非常強硬的回應，要求納入下月11至12日舉行的北約峰會議程。斯托爾滕貝格指，北約峰會會進一步決定部署更多高戰備部隊加強集體防禦。他重申決不能低估俄羅斯，重點是北約繼續支持烏克蘭。

烏克蘭外長庫萊巴同日談及瓦格納兵變，認為俄羅斯有人敢於挑戰俄羅斯總統普京只是時間問題，因為外界看到普京的權力和權威如何萎縮，以及俄羅斯如何進入非常艱難的動盪期，普里高津只是第一個敢於挑戰的人，毫不懷疑其他人會倣效。庫萊巴形容俄軍沒有能力在烏克蘭實現戰略目標，核威脅已是普京最後的底牌。