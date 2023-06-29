俄軍高層料早知普里高津兵變

知情美國官員指，正嘗試了解蘇洛維金有否協助策劃兵變，有迹象顯示其他俄軍將領可能支持普里高津以武力推翻俄羅斯國防部領導層的企圖，除非普里高津相信其他當權者會支持他，否則不會發動叛亂，而蘇洛維金與普里高津的盟友關係，可解釋為何普里高津仍能生存。美國官員稱，俄羅斯總統普京目前必須決定是否相信蘇洛維金協助普里高津，以及如何回應。

蘇洛維金有「末日將軍」之稱，他在瓦格納兵變時曾發布影片敦促在烏克蘭的俄軍留守駐地，不要加入叛亂，一名前美國官員認為是「人質影片」，蘇維洛金的身體語言顯示他對譴責前盟友感到不自在，他不支持推翻普京，但似乎認同國防部長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫需要下台。前美國駐俄大使麥克福爾則覺得兵變期間發生很多奇怪事，例如俄羅斯四處都有武裝人員，卻突然四下無人，瓦格納輕易就控制羅斯托夫州。