叛變期間 普京欲殺僱傭兵頭 白羅斯總統 勸服收手

俄羅斯總統 普京

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團武裝叛亂戲劇性落幕，白羅斯總統盧卡申科的斡旋發揮關鍵作用。他周二首次披露與俄羅斯總統普京通話內幕，說服對方不要殺死瓦格納集團領袖普里高津。他直指普里高津率領部隊進軍羅斯托夫州時已處於半瘋癲狀態，經過多通電話後對方終同意停止兵變，惟盧卡申科沒有透露開了甚麼條件平息叛亂。

盧卡申科在首都明斯克獨立宮，出席晉升將領典禮及發表演講，證實普里高津已身處白羅斯並得到安全保證。盧卡申科憶述上周五收到關於俄羅斯羅斯托夫的消息時未有太大關注，但從翌日上午8時開始的俄羅斯局勢令他不安。盧卡申科在上周六早上10時10分收到普京來電，對方詳細講述俄羅斯情況。盧卡申科當時向普京詢問如何應對等問題後，意識到情況很複雜，最危險的不是當前情況，而是事情如何發展和後果，而普京當時決定殺掉普里高津。

俄烏衝突前線 普京指出奇平靜 盧卡申科建議普京慢慢來，先與普里高津和其指揮官對話，但普京反指：「這沒有用，他（普里高津）甚至不聽電話，他不想跟任何人交談。」盧卡申科向普京表明「糟糕的和平比任何戰爭都好」，後者再重申「沒用的」。盧卡申科和普京交談約半小時，普京向盧卡申科交代俄烏戰事前線最新情況，普京說：「你知道，聽起來可能很奇怪，但前線情況比任何時候好。」

盧卡申科說：「你看看，根本沒有那麼差。」到早上約11時，盧卡申科詢問要如何聯絡普里高津，「給我電話號碼」，普京指：「聯邦安全局應該有電話號碼。」至中午，莫斯科有3個渠道可聯絡到羅斯托夫，並展開第3輪和第4輪談判。盧卡申科與普里高津的首通電話歷時約30分鐘，粗口量比正常多10倍，普里高津一開始道歉，之後粗口橫飛，揚言：「我們要正義！他們想掐死我們！我們要去莫斯科！」

普里高津促普京交出防長不果 盧卡申科則警告：「在前往莫斯科半路上，你就會像蟲子一樣被碾碎，沒有人會把俄羅斯國防部長紹伊古或總參謀長格拉西莫夫交給你。」他更向對方表明，俄軍已集結約一萬軍隊準備保衞莫斯科。

及至下午5時，普里高津同意接受盧卡申科的條件，不會要求普京交出紹伊古和格拉西莫夫，甚至不會要求見面，但要求保證他和部下的安全。盧卡申科其後聯絡俄羅斯聯邦安全局局長博爾尼特科夫，後者同意不攻擊瓦格納部隊。

此外，盧卡申科駁斥波蘭等國認為瓦格納集團會保護部署在白羅斯的俄羅斯戰術核武。他駁斥西方國家專家認為白羅斯不能動用核武的說法，強調已指示軍方制訂使用戰術核武的守則，關鍵是當白羅斯受到攻擊時有能力使用它。本報綜合報道

瓦格納集團領袖 普里高津 瓦格納叛亂最終戲劇性落幕。 白羅斯總統 盧卡申科 瓦格納部隊參與武裝叛亂。