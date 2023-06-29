醫生向妻投毒 院方多人受罰

【本報綜合報道】山東臨沂市費縣女醫生劉暢（化名）早年被前夫、原費縣梁邱中心衞生院醫生高×森投毒，法院裁定高×森故意傷害罪成，判囚8年半。劉暢不滿院方監管不到位，要求處理涉事人員。內媒周二報道，費縣衞健局已依法注銷高×森的執業醫師資格，正依法辦理開除其公職手續，並處分梁邱中心衞生院多人。

2019年7月，劉暢公開舉報遭同為醫生的丈夫大量投放激素藥物。去年3月18日，費縣公安局正式立案；同年4月，高×森被批准逮捕。今年1月9日，案件於費縣人民法院開庭審理，2月一審判處高×森上述刑期。高×森上訴，臨沂中院5月18日駁回上訴，二審維持原判。

劉暢表示，一審判決結果出爐後，她將高×森偷拿醫院藥品、院方監管不力、調查人員未盡詳細調查義務，致使高×森逃脫法律制裁達4年之久的問題，向費縣衞健局反映，要求處理涉事人員。劉暢日前收到費縣衞健局的「信訪事項處理意見書」，指出時任梁邱中心衞生院副院長崔文濤，時任院長助理、兒科主任李秀軍等多人被行政警告；時任藥房工作人員黃東雲等3人被通報批評。同時，免去縣衞健局食品安全標準與監測評估科科長趙恆國的職務，並給予誠勉處分。對時任分管負責人王發軍給予誡勉處分，對調查組成員施衞東等3人給予通報批評。