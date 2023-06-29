冷血男車撞妻 反覆輾壓奪命

事後被捕 網民促判死 山東省東營市一名男子周一因家庭糾紛，駕車衝撞妻子，並反覆輾壓對方致死。網民狠斥男子行徑冷血、猶如「魔鬼」，提出應即時判其死刑。當地警方翌日通報，涉事男子被當場控制，已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

事發於周一早上10時20分許，在東營區東城方衍國際影城（萬方店）附近的藝馨路，37歲男子王×行開車撞倒38歲妻子張×。現場畫面可見，張×平躺在車路上，手腳尚能活動，一輛電動車倒在旁邊。隨後，王×駕駛一輛黑色休旅車倒車輾過妻子；王×之後下車查看、對着妻子拍攝，又再上車輾過她。

睹躲路邊車底 扯回路中 張×一度沒有動靜，王×用手推她，見對方仍有意識，便上車再反覆輾過妻子。過程間，張×曾躲到停泊在路邊的私家車車底，但被丈夫拉到路中後再開車重複輾過。當地派出所證實事件，肇事司機已被拘捕，「情況挺惡劣的，刑警隊已經接手，具體情況，需要進一步聯繫刑警隊」。

東營市一家醫院工作人員周二晚表示，事發後他們到現場時，張×就已經沒有生命體徵。另官方消息證實，涉事夫妻是二婚家庭（再婚家庭），本次事件疑因家庭糾紛，男子將女子輾壓致死。東營市婦聯昨日表示已介入事件，正了解二人家庭具體情況。

對於有網傳消息指「女方經常家暴丈夫」，不少網民批評該說法「意圖合理化男方暴行」。有人表示，「沒有任何理由，要如此泯滅人性地把人傷害」，許多網民要求對兇手處以極刑。本報綜合報道