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鍾南山畢業禮被親臉
中國工程院院士鍾南山周一出席廣東省廣州醫科大學番禺校區本年度本科生畢業典禮，合影的時候被一名女學生當眾親臉。他事後自嘲無法跟老伴解釋，並笑稱為免夜長夢多，只好擦掉唇印，又指此事讓其體會學校同學對老師及母校熱愛。（綜合報道）
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