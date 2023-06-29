國家民族事務委員會官網「委領導」欄目周二更新訊息顯示，共青團中央書記處前第一書記秦宜智已出任國家民委專職委員（正部長級）。秦宜智周二以新職在新疆伊犁州出席交流活動。資料顯示，現年57歲的秦宜智是河南新鄉人，曾擔任四川省攀枝花市委副書記、市長。（綜合報道）