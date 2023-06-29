6月29日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月29日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
秦宜智調職國家民委
國家民族事務委員會官網「委領導」欄目周二更新訊息顯示，共青團中央書記處前第一書記秦宜智已出任國家民委專職委員（正部長級）。秦宜智周二以新職在新疆伊犁州出席交流活動。資料顯示，現年57歲的秦宜智是河南新鄉人，曾擔任四川省攀枝花市委副書記、市長。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230629-0629_00178_013/秦宜智調職國家民委
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc