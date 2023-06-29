兩岸國際

人大強化統籌監督

十四屆全國人大常委會第三次會議周一起一連3日在北京人民大會堂舉行，昨日表決通過關於設立全國人大常委會代表工作委員會的決定。其主要職責包括全國人大代表議案建議工作的統籌管理、全國人大代表履職的監督管理等。（綜合報道）
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