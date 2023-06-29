內地9省官員赴台參展遭否決

【本報綜合報道】「2023台北夏季旅展」即將於下月舉行，台灣陸委會、移民署和觀光局周二就陸方赴台參展專案，舉行聯審會。會上決定，應邀參展的大陸9省官員全部被駁回，原本211人的名單僅批准通過137人，其餘皆是旅遊業者。旅遊業者認為，台方做法等於向旅展潑冷水，對兩岸旅遊恢復常態更不樂觀。

業界：不看好兩岸旅遊常態化 福建、浙江、江蘇、海南、黑龍江、河南、陝西、湖北與山西的旅遊副廳長或其他官員，近日申請赴台出席旅展，相關申請案由台相關部門召開聯審會審議，若通過，將是新冠疫情後首度有大陸旅遊主管官員與大型旅行社赴台參展，惟最終全部不通過。台媒引述知情人士透露，文旅部國際交流與合作局副局長孔倫原擬率另外兩名大陸海旅會官員赴台，但擔憂被台當局「大做文章」，亦撤銷申請。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日回應指，不知台陸委會做上述決定的考慮是甚麼。她強調，希望台方正視旅遊業界的意願和期盼，早日解除對台灣同胞來大陸團隊遊的不合理界限，為兩岸旅遊業界的往來創造條件。她又指，大陸近期將發布關於支持福建建設兩岸融合發展示範區的文件，另批評民進黨和「台獨」勢力阻撓兩岸服貿協議生效，嚴重損害台灣同胞利益。