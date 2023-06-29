台總統府爆醜聞 秘戀已婚保鏢 發言人請辭

台灣總統府發言人尤達卡（Kolas Yotaka）捲入不倫戀醜聞，有周刊爆料指她去年競選花蓮縣長期間，秘戀負責貼身保護自己的已婚保鏢，兩人更互傳露骨情慾對話。尤達卡昨日向總統蔡英文辭任發言人一職獲批。她指不清楚男方的婚姻狀況，二人已沒聯繫；涉事保鏢發聲明道歉，強調二人從沒親密行為。惟男方妻子直斥，尤達卡一開始已知道其丈夫有家室。

報道指，涉事保鏢為花蓮縣警察局吉安分局月眉派出所巡佐兼所長李世勳，尤達卡選縣長失利後回任總統府發言人，卻時常往返台北和花蓮，與回歸警員勤務的李世勳在花蓮共築愛巢。

雙方互傳情慾對話 報道又披露二人露骨對話，稱尤達卡會在排卵期回花蓮與李男「做人」，原本更計劃跟對方生小孩並取名Lucy，有次她表示「我的MC（月經）來了，Lucy沒有了」。

尤達卡回應指，周刊的爆料多處經過剪接和誇大，二人從未有逾矩或親密的行為，同時向所有受波及的當事人和家人致歉。李世勳則指，他與妻子多年生活不睦，造成許多人的傷害，但感謝尤達卡在其低潮時協助他，避免憾事發生。他又指其妻同意離婚，卻反反覆覆，他沒有讓尤達卡知道情況，才釀成今天的風波。

妻向尤達卡索償 據指李的妻子向尤達卡提告，索償上百萬元新台幣，花蓮地方法院日前受理這宗侵害配偶權官司。李男的妻子昨日下午發文，指控尤達卡不顧倫理道德，破壞其家庭，完全沒有愧疚感。她丈夫也數次威脅她，還稱為保護尤達卡，他對外打死都不會承認。李男妻子呼籲蔡英文主持公道，並直指尤達卡還在公開說謊，說兩人沒有親密行為，「可以縱容她這樣混淆視聽嗎？」本報綜合報道

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