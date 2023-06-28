美霸橫行全世界 中俄挑戰拒屈從

人類國家社會從古至今都是國與國之間的紛爭及博弈，特別是大國之間的爭霸，19世紀到20世紀初最明顯是大英帝國的強盛，對比奧匈帝國、鄂圖曼帝國及俄羅斯帝國的衰敗，當然還有德意志帝國的急速冒升及挫敗。一次大戰之後，日本帝國及納粹德國的冒升，結合野心勃勃的意大利法西斯黨，使二次大戰成為另一輪爭霸，結果是大英帝國更衰敗，美國進一步強大，變成是美蘇爭霸。到了20世紀末，蘇聯解體，美國一國獨大至今，開始受到中國和俄羅斯的挑戰。

大國不會甘心被駕馭 德國柏林洪堡大學的政治學教授Herfried Münkler替這個發展作解說，首先提出一種博弈的套路，就是透過經濟及軍事強勢建立霸權的大國，會以軍事駕馭及經濟籠絡建立國際分工合作，使失敗被征服的大國及其瓦解後的小國能安分守己，不再憧憬重新軍事壯大及重回競爭博弈舞台，放棄緬懷過去的光輝。最明顯例子，二戰後美國的霸權就建立在其透過馬歇爾計劃扶植西歐及在東亞扶植日、韓，步向經濟繁榮及民生富裕，以國民福利及經濟增長的利益作為政治及軍事受控的補償，使德、日及意等國放棄敵視及報復美國的軍事征服。和平穩定及社會發展也使大帝國瓦解後如東歐及巴爾幹半島地區的小國，放棄種族、宗教及領土紛爭，單看南斯拉夫解體在上世紀90年代發生的宗教衝突及族裔文化清洗的戰火，到如今趨向平和，就是這些小國都希望加入北約削減軍費及接受和平中介，更重要的是共泯仇恨加入歐盟發展經濟。

其實，中國在中美建交後到2000年加入世界貿易組織初期，也是被美國納入經濟籠絡及被安排在國際分工合作下游負責消費品生產，美國政府也是看準中國需要和平穩定謀求經濟及民生福利的發展，會接受美國霸權的世界主導。這種手段是假定受籠絡的國家滿足於當純然的經濟動物。

不過，無論中、俄現階段挑戰美國的霸權，都說明有真正經濟及軍事實力的大國，不會甘心軍事及經濟上被駕馭。而美霸權主義對中、俄的經濟籠絡，採用引入歐美日等資本操控中、俄國內市場，以及與中、俄本土的工商財閥合作，也造成貧富懸殊的社會不穩定因素，中、俄政府當然抗拒。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻