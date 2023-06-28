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學童循古禮 五花肉謝師
中國安徽合肥一名小學畢業生為感謝老師6年來的辛勤教導，給每名老師贈送一條五花肉與一束鮮花。他的母親解釋，這是遵循古代束脩之禮，古代沒有雪櫃，送的是肉乾，而兒子則是送五花肉。她指各科老師對兒子都特別好，因此特地以此感謝師恩。
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