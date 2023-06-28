逾1200魏晉至明清墓出土 完善演變

【本報綜合報道】中國陝西省考古研究院前日公布，考古人員前年至去年在西安西郊蓮湖區棗園街道三民村、陳家寨和灃東新城三橋街道賀家村等地相繼發掘魏晉至明清時期墓葬1,200餘座，完善了該區域從魏晉、十六國、北朝、隋唐、宋金到明清各期墓葬的演變序列，尤以隋唐時期墓葬考古取得了一系列新的重要發現和認識。

唐宮人墓為重要收穫 三民墓地發掘西晉至隋唐時期中小型墓葬280餘座，其中唐代宮人墓地為本次考古重要收穫。宮人墓共計57座，可分為9排，各墓之間無打破關係。墓葬皆屬直線形土洞墓，主要由墓道和墓室組成。隨葬品以陶罐、壺為主，部分墓葬見有貝殼、銅鏡、玉石飾品和黛板等女性妝扮用品。根據墓葬形制和隨葬品分析，墓葬時代當屬唐代初期。經鑑定，20座人骨保存較好的墓葬墓主皆係20歲至30歲的年輕女性。這批墓葬形制與葬俗一致，排列有序，顯然經過嚴謹規劃。

陳家寨墓地兩年度共計清理有北朝隋唐時期中小型墓葬581座和金代墓葬2座，出土文物約有1,500餘件組。賀家墓地則發現一座長斜坡墓道雙天井磚室壁畫墓，使用石封門，甬道及墓室繪製壁畫。根據墓誌銘記載，墓主康比比，或為粟特人，葬於開元四年，即公元716年，為唐長安城西郊目前發現最早壁畫墓。出土隨葬品主要以彩繪陶俑為主，其中天王俑腳踏5隻小鬼，造型複雜，胡人俑肌肉緊繃，齒舌畢現，堪稱精品。