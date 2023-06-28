港女移民當選多倫多市長

首名華裔執市政 66歲鄒至蕙力壓101對手 加拿大最大城市多倫多前天舉行市長補選，由香港出生的鄒至蕙（Olivia Chow）力壓其餘101名對手當選，成為市內史上首名非白人及華裔市長，也是歷來第三位女性市長。她發表勝選宣言期間不忙憶起兒時移民經歷，形容多倫多是一個充滿希望及二次機會地方，承諾會建設一個更有愛心、負擔得起及安全城市。

由於時任市長莊德利（John Tory）今年2月被揭發與前女下屬有染，為此宣布辭職，觸發多倫多前天舉行市長補選。面對逾百名市長補選候選人，包括另一熱門人選、前市長莊德利副手貝安娜（Ana Bailao），66歲的鄒至蕙取得超過37%票數排名首位。

當得悉勝出後，鄒至蕙前天發表勝選宣言。她感謝選民信任，又指多倫多是一個移民孩子都可以作為新市長，再站在一眾市民面前的城市。貝安娜同日亦恭賀鄒至蕙勝出，期望對方能夠與市議會及其他政府合作，一起應對挑戰。

上世紀70年代左右，當年僅得13歲的鄒至蕙跟隨家人由香港移民到加拿大，長大後與現已身故的新民主黨領袖萊頓（Jack Layton）成婚，曾任多倫多市議員，至2006年獲選國會下議員。2014年，她曾競選多倫多市長，當時得票排在第3位，正是不敵莊德利。

政綱聚焦解決房屋問題 在拉票期間，鄒至蕙聚焦解決市內住房問題，承諾興建更多房屋，給予租樓人士更多支持，提供無家可歸者開放暫住空間，同時擴大300萬加拿大元（約1,788萬港元）或以上房屋土地讓移稅款等。安大略省省長福特（Doug Ford）月初曾警告，鄒至蕙一旦當選將是「一場徹底災難」。

由於多倫多是安省重鎮，外界關注鄒至蕙上任後能否與福特合作。福特前晚發聲明承認，他無法同意鄒至蕙所有事情，與對方在振興多倫多一事上達成一致共識，被加媒形容為採用一種和解語氣。除了鄒至蕙，加拿大另一大城市、卑詩省溫哥華市長沈觀健（Ken Sim）也是華裔，其父母同樣是1960年移加港人。本報綜合報道