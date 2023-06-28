華部長訪意 籲企業撐一帶一路

劉建超

【本報綜合報道】意大利會否退出中國「一帶一路」倡議備受關注之際，中共中央對外聯絡部部長劉建超到訪意大利，周日在米蘭與當地工商企業界代表座談。他強調「一帶一路」合作有助中意提振合作信心，走出一條具有戰略性、前瞻性、互利性的合作道路，希望兩國企業家堅定信心。

意大利中國理事會基金會主席波塞利及20多間企業負責人參加是次座談會，中國駐米蘭總領事劉侃陪同出席。劉建超表示，中意經貿合作前景廣闊，兩國企業家均對深化互利合作意願強烈，中意簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄是正確決定，既着眼當前，又放眼未來，為世界各國建立合作夥伴關係網絡樹立榜樣。他希望兩國企業家堅定信心，不斷開拓，合作共贏，推進中意全面戰略夥伴關係行穩致遠。

波塞利表示，加強溝通是促進意中工商企業界始終保持建設性合作的有效途徑，願為推動雙方務實友好合作持續發揮橋樑作用。有意大利工商界人士認為，中國是意大利企業進入亞洲的戰略基地，意大利也將成為中國企業進入歐洲的門戶。