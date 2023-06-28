陸氣球曾飛日台 日稱未來將擊落

【本報綜合報道】中國大陸氣球飛越美國引起廣泛風波，英國傳媒周一引用衞星圖片顯示，中國大陸氣球往年曾經飛越日本和台灣上空，並獲日本當局確認。日本防衞省官員強調準備未來擊落氣球，台灣認為越空氣球是測量氣象用途。北京方面未有回應。

美料計劃至少5年前開始 人工智能公司Synthetaic篩選衞星圖片發現，一個中國大陸氣球2021年9月初飛越日本北部。該公司始創人亞斯科爾斯基（Corey Jaskolski）認為，證據表明該氣球從蒙古南部升空。日本防衞省官員村上裕子（Yuko Murakami）稱，政府採取一切預防措施，每天監測情況，願意為保護日本境內人民的生命和財產而擊落氣球。

衞星圖片也顯示，一個中國大陸氣球2021年9月底飛越台灣沿岸上空。亞斯科爾斯基認為，氣球的直徑和運行高度顯示其與飛越美國和日本上空的氣球相似。美國中央情報局（CIA）前東亞分析員卡爾弗（John Culver）認為，中國大陸發射偵察氣球計劃至少5年前開始，氣球專門為遠程任務設計，部分氣球已經環繞地球。

另一方面，由美國與加拿大共同組成的北美空防司令部周一表示，得知有報告指蒙大拿州上空出現一個高空氣球，並證實該空中物體是私人擁有的民用氣球，已經向聯邦航空局登記，現時根據聯邦航空局的規則及需求運作。