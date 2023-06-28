美眾院軍事委會主席率議員團抵台

【本報綜合報道】台灣外交部昨天公布，美國國會眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）當天率跨黨派議員乘坐美國行政專機抵台，將與台灣總統蔡英文及外交部長吳釗燮會面，就台美關係及區域情勢等議題交換意見，至明日結束行程。

其他訪台的美國國會跨黨派議員分別是軍委會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）、軍委會海權小組民主黨首席議員考特尼（Joe Courtney）、軍委會戰備小組民主黨首席議員加拉曼迪（John Garamendi）、眾議員德田（Jill Tokuda）、眾議員勞澤（David Rouzer）、眾議員帕爾梅（Gary Palmer）、眾議員莫伊倫（James Moylan）及眾議員米爾斯（Cory Mills），是近年規模最大。

台灣外交部形容美方訪團陣容堅強，指團長羅傑斯立場向來友台，全球及區域安全情勢正在受威權擴張威脅、中國大陸持續企圖片面改變現狀之際，美國國會兩院軍事、外交、撥款等委員會領導階層陸續籌組訪團來台，彰顯對台跨黨派堅定支持。

過半美受訪者撐增對台軍售 另外，美國列根總統基金會及研究所針對台灣海峽局勢進行民調，周日公布的結果顯示，56%美國受訪者支持美國政府在台灣周邊加強軍事部署，30%表示反對。52%美國受訪者支持增加對台軍售，也有31%反對。61%受訪者支持美國國會議員與台灣領袖會晤，以示支持受威脅的民主政體，但21%擔心這可能增加觸怒北京的風險。