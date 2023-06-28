澳洲擬擁8核潛艇 美缺產能交期難定

澳洲正在美英兩國協助下建立攻擊核潛艇艦隊，作為美方應對中國軍事威脅的一環。美國海軍作戰部長吉爾代（Michael Gilday）周一表示，沒有低估實現此事所面對的困難，但目前未具體知道該如何交付首批核潛艇。

根據美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS），澳洲目標是2050年代中期擁有8艘核潛艇，預計總開支高達3,680億澳元（約1.9萬億港元）。項目第一部分是2030年代初期，澳洲向美國採購3艘維珍尼亞級攻擊核潛艇，有需要時增加兩艘至5艘；第二部分是最重要的階段，澳英兩國研製AUKUS級攻擊核潛艇（SSN-AUKUS）。

惟美國目前滿足自身攻擊核潛艇需求的生產能力有限，向澳洲交付維珍尼亞級攻擊核潛艇需要多長時間不確定。吉爾代在華盛頓戰略與國際研究中心活動表示：「現在回答這些潛艇會來自哪裏是言之尚早，無論是來自剩餘產能還是美國庫存。」他指優先事項是生產下一代海基核威懾力量的哥倫比亞級戰略核潛艇。

美國正提高產量 吉爾代強調，美國正在努力提高生產能力，目前追求做到每年生產兩艘維珍尼亞級攻擊核潛艇；又指無法透露預計實現這個年產量目標的具體日期，但重申正在朝着正確的方向前進。美國海軍預計攻擊核潛艇數量2028年降至最低水平的46艘，2052年回復至滿足需求的60艘至69艘，但上述數值未考慮到向澳洲出售一事。

白宮印太事務協調官坎貝爾在同一場合聲稱，所有迹象表明AUKUS項目獲得美國和澳洲政界的支持，美方也與多國討論參與該項目的第二支柱。第一支柱是協助澳洲具備操作核潛艇的能力，第二支柱涉及推動先進能力技術，加快人工智能、量子、先進網絡能力、高超音速及反高超音速能力、電子戰等關鍵技術的協同發展。

本報綜合報道

吉爾代