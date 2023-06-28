美憂東南部地雷陣 礙烏軍反攻

【本報綜合報道】烏克蘭本月初開始對俄羅斯發動反攻，但成效不大且損失大批西方援助的軍事裝備。美國傳媒周一報道，烏軍推進受俄軍在東南部平原鋪設的地雷陣滯延。美方私下擔憂反攻進展緩慢，形容前數周結果令人警醒，進展落後計劃。

烏克蘭軍方無人機部隊指揮官阿魯提尼安（Ashot Arutiunian）形容，地雷到處都有。一位美國高級軍事官員指，俄方地雷陣愈來愈大和普遍，即使烏軍利用西方提供設備掃雷，俄軍也善於填補地雷。烏軍前線部隊暫停反攻，重新評估最有效的突破和掃雷戰術；美國提供113輛M2布拉德利步兵戰車，其中至少17輛損壞或被摧毀。

地平失掩護 加劇西方軍援損毀 烏克蘭東南部地形大多平坦開闊，使烏軍失去掩護，俄軍卡52攻擊直升機能夠繞過防空系統，破壞或摧毀西方援烏的主戰坦克和裝甲車。烏軍從三個方向反攻，大諾沃西爾卡村和奧里希夫以南逐步推進，在部署M2布拉德利步兵戰車和德國豹2主戰坦克的扎波羅熱以西推進停滯不前，當地村莊掩護點離前線較遠，導致進展較慢。