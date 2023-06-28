西方曾警告烏 勿趁俄內亂施襲

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團上周六發起武裝叛變引發國際社會關注，美國傳媒周一報道，在事件尚未平息前，西方多國曾經接觸烏克蘭官員，警告不要趁俄方混亂之際，向俄羅斯境內施襲，以免克里姆林宮趁機證明其主權受威脅。

報道引述消息指，西方盟友透過外長、副手及大使等，向基輔強調瓦格納集團叛變是俄羅斯內部事務，烏克蘭應該專注奪回被俄方佔據的領土，而不應該挑釁局勢。美國情報部門僅向英國等特定盟友，分享收集的僱傭兵向莫斯科推進的準確訊息。

與此同時，美國情報部門未有提前把瓦格納集團兵變一事通報烏克蘭，也未廣泛地向北約盟友分享情報，導致部分歐洲高級官員甚至美國政府高層，對瓦格納集團的突發行動感到措手不及。消息人士解釋，有關做法是保護情報來源，以免被竊聽。

澤連斯基探訪烏東前線 另一方面，烏克蘭總統辦公室周一表示，總統澤連斯基到訪東部頓涅茨克州探望士兵，聽取該區作戰狀況的匯報，並會見在重鎮巴赫木特周圍激烈戰鬥表現優秀的士兵和軍官。總統辦公室發放的相片可見，他在室內地點向士兵頒獎及與士兵自拍。

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾表示，軍方周日收復被俄軍佔據的頓涅茨克州村落里夫諾波爾，收復村落數目增至9個，部隊從多方向繼續推進。自本月5日大反擊開始以來，烏方已經解放南部地區約130平方公里領土，其中17平方公里是上周解放。