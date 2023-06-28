俄戰機黑海上空 截英3軍機

【本報綜合報道】英俄兩軍飛機本月多次在歐洲短兵相接，俄羅斯國防部周一表示，當天在黑海上空攔截飛近邊界線的英國一架偵察機及兩架戰機。英國國防部周日公布，參與北約波羅的海空中警戒任務的英方戰機，過去21天21次攔截俄軍飛機。

英21天21次攔俄機 俄羅斯國家防禦指揮中心發布消息，表示空域監控設備周一發現在黑海上空出現一批向俄羅斯邊界線靠近的空中目標，執勤的防空部隊兩架蘇27戰機升空攔截，識別該批空中目標並防止其侵犯俄方邊界。俄軍機組人員其後確認那是英國皇家空軍一架RC135電子偵察機及兩架颱風戰機，它們在俄軍戰機逼近時掉頭飛離俄方邊界。

英國皇家空軍颱風戰機目前部署愛沙尼亞，執行北約波羅的海空中警戒任務，負責應對飛近北約國家領空、拒絕與空中交通部門通訊的俄羅斯軍機，涉及的俄方機型包括蘇27M戰機、蘇30SM戰機、圖134運輸機、安72運輸機、安12運輸機、伊爾20偵察機、圖22M轟炸機。葡萄牙及羅馬尼亞亦參與這場北約任務，戰機部署立陶宛。