白羅斯建瓦格納營地 僅距烏200公里

有瓦格納集團成員的家人證實，僱傭兵將被送往白羅斯，有選擇留在俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫的僱傭兵正被送往白羅斯。報道引述一名僱傭兵妻子說，其丈夫上周六身在羅斯托夫州，其後向她表示自己很可能要去白羅斯，但之後再沒有聯繫她。