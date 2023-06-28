白羅斯建瓦格納營地 僅距烏200公里
【本報綜合報道】一度在烏克蘭、非洲、中東作戰的俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團面臨分崩離析，外界關注其成員會否重回烏克蘭戰場。俄羅斯傳媒周一報道，白羅斯正在東部莫吉廖夫州為瓦格納集團僱傭兵建營，營地距離烏克蘭邊境200公里。
普里高津兩飛機抵白羅斯
第一個在白羅斯瓦格納集團的營地位於莫吉廖夫州阿西波維奇（Asipovichy），預計可以容納8,000人。報道引述消息人士指，營地面積2.4萬平方米，建營任務至昨日午餐時間。接近地區當局的消息人士證實，行政部門接到指示為瓦格納集團建造營地。
有瓦格納集團成員的家人證實，僱傭兵將被送往白羅斯，有選擇留在俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫的僱傭兵正被送往白羅斯。報道引述一名僱傭兵妻子說，其丈夫上周六身在羅斯托夫州，其後向她表示自己很可能要去白羅斯，但之後再沒有聯繫她。
另外，瓦格納集團領袖普里高津兩架私人飛機，昨日上午先後從俄羅斯頓河畔羅斯托夫和聖彼得堡，抵達白羅斯明斯克附近的馬胡利什奇空軍基地。白羅斯官媒引述網上消息稱，普里高津身處明斯克一間酒店，但白羅斯官方尚未證實他抵達當地。
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