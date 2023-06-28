普里高津 自稱遊行非奪權 瓦格納7‧1散團

普京首斥叛國害民 讚揚軍人制止內戰 俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津周一發表錄音講話，是上周六發動歷時一天叛亂及「被流放」到白羅斯後的首次表態，他否認企圖推翻政權，又稱沒有僱傭兵同意與俄羅斯國防部簽署合約被收編，所以瓦格納集團今年7月1日起解散。總統普京不點名批評普里高津背叛國家和人民，並讚揚軍人制止內戰。

普里高津指面對不公義，所以上周六發起24小時的「正義遊行」，展示國家的嚴重安全問題。僱傭兵前進780公里，抵達距離首都莫斯科200公里處，民眾沿途以國旗歡迎，他稱獲得很多居民支持對抗官僚體制，強調「遊行」是避免瓦格納集團被摧毀，雖然全程沒有展示侵略的行為，卻遭軍方的導彈及直升機攻擊，對僱傭兵反擊俄羅斯空軍表示遺憾，重申希望追究在對烏克蘭特別軍事行動犯錯的人士之責任。

此外，普里高津透露，當首批進軍的突擊分隊接近莫斯科時，「我們認為已經足以展示我們的意圖」，但為免讓俄羅斯士兵流血，所以停止進軍並掉頭。他形容當天的行動是「大師級」，展示俄羅斯去年全面入侵烏克蘭時，應該要採取的行動方式，揚言若俄軍派出如瓦格納集團般訓練有素的部隊，特別軍事行動可能歷時一天。

克里姆林宮同日發表預錄電視講話反擊普里高津，普京首次回應瓦格納集團停止叛亂，批評叛亂組織者欺騙和背叛被拉入犯罪的人士，把他們推向死亡和炮火下、向自己人開槍，形容這是烏克蘭基輔新納粹分子和西方庇護者等俄羅斯敵人想要的結果。他強調武裝叛亂在任何情況下都會被平息，任何要挾和叛亂都注定失敗收場。

普京稱承諾讓傭兵選前路 普京在講話表明，絕大多數瓦格納集團戰士是愛國者，讚揚他們在戰場上用英勇行動解放頓巴斯和新俄羅斯地區，但被蒙在鼓裏遭他人利用。他又感謝瓦格納集團戰士和指揮官在最後一刻停下，沒有參與手足相殘的殺戮、守住底線；又強調會信守承諾，讓僱傭兵選擇為國防部或其他強力部門效力、返回故鄉、或者前往白羅斯。

克里姆林宮表示，普京之後與國防部長紹伊古在內的安全部門負責人舉行工作會議，感謝在場人士所做的工作，並要求他們分析叛亂情況及討論之後面臨的問題。他昨日在克里姆林宮教堂廣場，向制止叛亂的國防部、國民警衞隊、聯邦安全局、內務部、聯邦警衞局分隊發表講話，感謝他們全體人員勇敢、英勇和對人民的忠誠。

叛亂已結案 不作刑事起訴 另一方面，俄羅斯國防部昨日表示，瓦格納集團向軍方轉移重型軍事裝備的準備工作正在進行。聯邦安全局同日宣布，這場武裝叛亂的刑事案件已經結案，指調查確定參與者上周六停止採取造成犯罪後果的行為，這意味普里高津不會被刑事起訴。

斡旋解決事件的白羅斯總統盧卡申科昨日警告，一旦俄羅斯倒下，「我們將被掩埋在廢墟之下」，所以此前下令軍隊進入全面戰備狀態，首要任務是防止局勢升級。本報綜合報道

普京強調武裝叛亂必定被平息。 普里高津否認「遊行」是奪權。 俄僱傭兵武裝叛亂時序