大學畢業生搵工難 教育部協助

【本報綜合報道】內地大學畢業生人數逐年攀升，但新冠疫情後經濟未見復甦，就業環境嚴峻，教育部近日強調防範就業數據失真。人社部宣布下半年展開青年就業服務的攻堅行動，強化政策落實、服務保障、權益維護、困難幫扶，力爭有就業意願的未就業畢業生和登記失業青年今年底前實現就業，或參與就業準備活動。

要求落實「四不准」「三不得」 教育部長懷進鵬上周五在內蒙古自治區調研大學畢業生就業情況時表示，要全面落實就業優先政策，加快推進各項「援企穩崗擴就業」政策落實，大力開拓市場化崗位，加快組織政策性崗位招錄，做實做細就業指導服務。為了確保就業數據真實準確，教育部早前要求各地加強數據核查，落實「四不准」、「三不得」要求。

「四不准」是不准企業以各樣方式強迫畢業生簽訂就業協議、不准企業將畢業生實習材料作為就業證明、不准企業勸說畢業生以戶籍檔案託管為由簽訂虛假就業協議、不准企業將畢業證書等發放與畢業生的簽約掛鈎。「三不得」要求不得不切實際向大學提落實率指標，不得層層加碼攤派就業任務，不得將落實率與工作人員績效考核掛鈎。