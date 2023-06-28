稱孕婦飲後誕孖胎 雲南廠雙胞水惹疑

內地有網民周一在社交網發文，指雲南省普洱市出現獨特的「雙胞水」，只要飲用便能夠誕下雙胞胎，引起熱議。雙胞水廠商表示，「雙胞水」有經過檢測和備案，不然也不會在市場售賣。不過，相關說法被質疑沒有科學根據。

網民透露，其母親最近去雲南省旅遊，並且帶回一瓶「雙胞水」。根據包裝介紹，該水取於當地墨江哈尼族自治縣的密林山箐中，「水質純正，口感甘冽」；傳說是某個天神在墨江撒下神水，一對不孕夫婦飲用後奇迹受孕，最終誕下雙胞胎。網民表示，發文之後被平台多次提醒內容違規，因此呼籲其他人相信科學，「看看就好」。

專家曾指井水礦物質較高 生產「雙胞水」的墨江雙胞水廠負責人羅先生表示，墨江是雙胞胎之城，一個小縣城有1,200多對雙胞胎，相信是本墨江佔天時地利人和。他強調：「現在好多人不生小孩，喝了我們的水都生了。」墨江北迴歸線標誌園工作人員透露，曾經有專家取雙胞井的井水測試，發現比其他地方水質的微量元素、礦物質可能略高一些。

關於「雙胞水」宣傳功效是否違法，《中華人民共和國食品安全法》第73條規定，食品廣告的內容應當真實合法，不得含有虛假內容，不得涉及疾病預防、治療功能。食品生產經營者對食品廣告內容的真實性、合法性負責。《中華人民共和國食品安全法實施條例》第38條規定，對保健食品之外的其他食品，不得聲稱具有保健功能。《中華人民共和國廣告法》第28條規定，廣告以虛假或者引人誤解的內容欺騙、誤導消費者的，構成虛假廣告。

資料顯示，墨江雙胞水廠成立於2013年10月，為個體工商戶，其經營者為羅宗海，經營範圍含飲料生產、食品生產、食品用塑料包裝容器工具製品生產等。企業年報顯示，該廠前年從業人數僅為兩人。有網民表示：「現在這個環境，就算喝了能生雙胞胎，也不見得有多少人願意生。」本報綜合報道