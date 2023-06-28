銀川爆炸奪命 內地推燃氣整治

【本報綜合報道】寧夏自治區銀川市燒烤店燃氣爆炸事故造成31人死亡後，應急管理部周一召開會議，分析近期安全生產形勢，研究部署安全防範措施。會上要求，吸取事故教訓，展開安全生產風險專項整治，加強重點行業、重點領域安全監管。

內地傳媒周二報道，應急管理部要求嚴肅開展事故調查，深挖事故原因，一體追究地方領導責任、部門監管責任、企業主體責任，同時會同有關方面繼續做好善後處置工作。此外，要督促地方逐街逐店排查隱患，嚴格燃氣經營、配送、使用等環節安全監管，加快完善相關法律法規標準，強化物防技防手段，堅決防止重蹈覆轍。

會議同時強調，當前正值暑期汛期，安全風險加大，要把防範措施落到基層，切實保障人民群眾生命財產安全。該部門要求排查餐飲、娛樂、教育、醫療機構等人員密集場所逃生出口、消防通道堵塞等隱患，並督促各地落實油氣儲罐等重大危險源防高溫防雷擊措施，嚴格執行檢維修、動火作業、高危區域人員聚集等管理制度。