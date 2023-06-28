專家：新冠病毒呈去優化趨勢

於人體細胞內合成速度受限制

內地傳媒昨日報道，研究結果日前在國際期刊《先進科學》發表。陸劍表示，新冠病毒和人體細胞在資源競爭上存在一個相互博弈過程，現在的變種株呈現有節制地利用人類細胞資源的趨勢。他解釋，「去優化」是病毒序列變了，在人體細胞內合成蛋白反而愈來愈不順利，如自己給自己挖了更多坑，限制病毒蛋白的合成速度。