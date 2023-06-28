汶川暴雨現泥石流 3死4失蹤

啟動災害應急 疏散逾900人 四川省汶川縣周二受無人區短時強降雨影響，綿虒鎮板子溝、威州鎮新橋溝兩地突發泥石流，造成7人失蹤，其中3人及後證實死亡，阿壩州自然資源局啟動地質災害三級應急響應，並疏散安置受威脅的逾900人及搜救4名失蹤者。

泥石流從山上傾盆而下，沿途沖走大量黃土，河流水位幾乎高過岸，不少施工車輛不及走避而困在泥石流之間。阿壩州公路局汶川分局負責人指該處泥石流有1,200餘方，泥石流夾雜廠房鋼管，造成道路洩洪通道堵塞，給搶險工作帶來不少難度。汶川縣應急管理局通報，當局啟動山洪泥石流應急預案，應急、交通、水務等部門展開搶險救援、道路搶修、群眾疏散、災情評估等工作。目前汶川境內高速公路、國道213線、317線暢通有序，交通無中斷，物資充足，受災村民疏散到安全區域。

位於地震帶 易冧山泥 其中兩名失蹤者為綿虒鎮板子溝村會計及其妻子，他們駕駛小型貨車查看災情時失蹤，隨後找回遺體；其餘失蹤者為村民和途經的貨車司機。村民指前一晚降雨持續時間不長，聽到有人大叫「泥石流來了」及轟隆的響聲，大批村民跑到山坡避險。

資料顯示，汶川縣位於青藏高原東部邊緣，地理結構主要為峽谷地帶，並位於全球三大地震帶之一的地中海－印尼地震帶，因此地震相對活躍。當地國道、省道兩側山體裸露，缺乏植被覆蓋，極容易因輕微地震或強降雨造成山泥傾瀉；阿壩州夏季雨水較多，汶川縣內城鎮及鄉鎮多建於河谷地帶，容易被泥石流等地質災害波及。

江西洪災 塌路毀房屋 內地南方暴雨不斷，江西省截至周一有49.1萬人受災，直接經濟損失5.1億元人民幣（約5.5億港元）。全省共有8個縣市區的61個測站錄得大暴雨，51個縣市區的666個測站錄得暴雨。多地河水暴漲，部分道路塌方、房屋受損、農作物被淹。江西省應急管理廳表示，11個設區市79個縣市區疏散避險或安置10,439人；暴雨下81萬畝農作物受災，絕收面積2.4萬畝；1戶8間房屋倒塌，48戶84間房屋嚴重損壞。

江西省吉安市受暴雨影響，多地水浸，有民眾涉水開車受困。消防員接報到場，發現積水已經淹沒大半車身，最終成功把司機送回安全區域。濟廣高速萬年段主線近日多處大樹倒塌，民警與路產養護部門快速清理，清除佔道樹木，恢復現場交通。本報綜合報道