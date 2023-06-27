國際合縱連橫 中歐美印爭持

現時國際政治的主調是合縱連橫，主因是美國霸權勢力減弱，不能像蘇聯瓦解那時，號令天下，無法抑制中國與俄羅斯的復興，重返冷戰的格局，且新冷戰比舊冷戰更沒那樣壁壘分明，合縱連橫之術大派用場。

表面上，美國把持七國集團（G7），又在全球廣設軍事基地，駐有重兵，實力強橫。可是若沒有戰爭，美國未必可以劫持各國。

美國方面，盎格魯撒克遜是核心，主要是英、美和加拿大、澳洲，但真正有力的，是美國的戰敗國歐洲與日本。作為戰敗國，肯定不會歸心美國，美國也靠駐軍鎮壓，因此，一旦美國侵犯歐日利益太深，或歐日勢力擴張，它們都未必會甘心順從美國。美國最有效駕馭它們的方法，是借戰爭，用戰時指揮權篡奪它們的主權。美國陣營中，歐日最為不穩。

構築新冷戰陣營體系 上世紀70年代毛澤東提出三個世界論，中國着手爭取第二世界的歐洲與日本，效果頗為顯著。正是這樣的戰略思維，在美國用新冷戰壓迫中國時，中國亦全力拉攏歐盟，尤以德、法為主。最近，中國拒與美國高層會面，卻與德法頻頻互動。總理李強訪德法更簽署多個合作協議，打破美國的封殺中國措施。日本現政府正企圖重建軍備，擴展軍事範圍，與中國難有友好的互動。可是中國還留有一手，仍對日本商界與民間統戰。

至於美國，以往是聯華制蘇、制日，今天是聯日制華，更進一步拉攏印度來對付中國。印度正在崛起，謀求大國形象與影響，也因與中國的邊境矛盾，樂於向美國靠攏，且有印裔在英美政治精英系統內的援引。李強訪問德法，印度總理莫迪訪問美國，中美都是合縱連橫，遠交近攻，重劃友好圈子，構築新冷戰的陣營體系。美國方面，歐盟未必可靠，烏克蘭戰爭用作消耗歐盟、束縛歐盟，但戰爭拉鋸，美國難以迫使歐盟繼續為美國犧牲。但在東亞，日本、澳洲已成可靠盟友，添上菲律賓，若能加上印度，對中國的圍堵更為有效。中國可爭取歐盟，卻不易與印度化敵為友。上海合作組織、金磚組織都不足以使印度變為友好的合作夥伴，美國正趁機使印度變成它的對華棋子。

歐印可算是中美的第二世界，中國還有俄羅斯的支持。合縱連橫，且看中美哪個更為厲害。不過，在第二世界外還有第三世界，中俄似佔先機。

研究所所長 陳文鴻