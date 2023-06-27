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潮流創意：摺疊電動單車 享受飆速
【本報綜合報道】電動單車愈來愈普及，惟停泊在哪裏令人無從入手。意大利一間公司就設計一款由竹及鋁製成的電動單車（圖），可摺疊及約20公斤的重量方便用家隨身攜帶，隨時享受騁馳快感。摺疊電動單車只需7秒，就可從摺起的狀態打開使用。配備750Wh電池，讓騎手可以最高時速50公里的速度享受飆速。
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