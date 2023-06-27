潮流創意：太陽能電板 最啱戶外玩

【本報綜合報道】露營風氣盛行，但為不同的設備充電往往是一個大問題。美國有公司設計出一款可摺疊太陽能電池板（圖），令用家輕鬆在外獲得自給自足的電源，玩得盡興。設計靈感來源於摺紙，通過獨特的摺疊，該電池板一拉便全部擴展開，省位慳力，最大限度地優化了空間和便攜性。