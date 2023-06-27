大西洋驚險漂流 赤蠵龜獲救

避過鯊口奇迹生還 保育員照料後放生 有赤蠵龜早前從美國一路漂流到愛爾蘭，並在愛爾蘭的海灘上獲救，經過當地保育人員的悉心照料，牠成功康復，至近日終於放歸大海。

美媒前日報道，該赤蠵龜僅約15厘米，體重只有約680克，今年2月在愛爾蘭梅奧郡的海灘被民眾發現。由於牠體形細小，在橫渡大西洋後依然能夠存活，被保育人員認為十分罕見，因此獲命名為克羅加（Cróga），在愛爾蘭語裏意指勇敢。

交愛爾蘭海軍移送出海 負責照顧克羅加的海洋生物學家弗蘭納里（Kevin Flannery）解釋，通常情況下，鳥類、鯊魚或其他生物會吃掉牠，或者海水的寒冷會殺死牠，因此克羅加能幸存下來絕對是奇迹。他相信當克羅加孵化時，一場風暴使牠在進入溫暖的水中時偏離了航線，並陷入冷休克，因此無法游泳。

經過了幾個月的恢復，克羅加的體重達到約998克。為幫助克羅加放歸大海，弗蘭納里將牠交給愛爾蘭海軍，並且透過在地中海為期6周的航行計劃將克羅加放生到大海，最終當船隻穿過葡萄牙溫暖水域時，克羅加被安全地放回大海。

在出發前，弗蘭納里叮囑海軍需要對克羅加噴水等讓牠保持濕潤。海軍中尉奧布賴恩（Jason O'Brien）則笑稱，儘管他們的船艦是以鯊魚為吉祥物，但克羅加還是非常受歡迎的客人，會被安排在頭等艙。本報綜合報道