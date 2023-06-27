地勤捲客機引擎亡

德州機場慘劇 運安委調查 美國德州聖安東尼奧國際機場上周五發生一宗駭人事故，一名地勤人員遭捲入客機引擎後，當場死亡。全國運輸安全委員會（NTSB）發聲明稱，正調查事故，預計未來數天發布包含更多細節的初步報告。

事發於當地時間上周五晚上10時25分左右，達美航空編號1111客機當時從加州洛杉磯飛抵涉事機場，正滑行至登機閘口之際，該名地勤人員突然被捲入一個仍在運轉的引擎內。外媒周日引述消息人士稱，死者似乎故意走到飛機引擎前，警方正調查有關情況，死者身份尚未公開。

公司指無關營運流程 據悉，死者為全美最大航空地勤服務公司「Unifi Aviation」的員工，該公司與達美航空等多間航空公司簽訂地勤服務合約。該公司形容事件悲慘，為失去員工深感悲痛，指初步調查顯示死者發生的意外與公司營運流程、安全程序及政策無關，且出於對死者尊重，暫時不會分享任何其他訊息，目前仍會致力支持其他員工，確保他們的安全。

去年12月31日，亞拉巴馬州蒙哥馬利機場曾發生類似事故。地勤女員工愛德華茲（Courtney Edwards）因走近一架剛降落、正處於冷卻期的飛機引擎而釀成意外致死。

而工作安全及保健局隨後認定，愛德華茲的死亡源於安全違規，表示若果有適當培訓和執行安全程序的話，原本能夠避免悲劇，於是向肇事飛機的營運商美國航空子公司皮德蒙特航空，罰款超過1.5萬美元（約11.7萬港元）。本報綜合報道