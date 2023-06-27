美控華公民販運芬太尼 中方嚴正交涉

【本報綜合報道】美國政府日前依販運用於製造鴉片類止痛藥芬太尼的化學原料，首次起訴4間中國公司和8名中國籍公司主管及員工。中國駐美使館發言人昨日批評，美方執法人員在第三國釣魚執法誘捕中國公民，悍然起訴中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權利，中方嚴厲譴責，已經向美方嚴正交涉和強烈抗議。