美控華公民販運芬太尼 中方嚴正交涉
【本報綜合報道】美國政府日前依販運用於製造鴉片類止痛藥芬太尼的化學原料，首次起訴4間中國公司和8名中國籍公司主管及員工。中國駐美使館發言人昨日批評，美方執法人員在第三國釣魚執法誘捕中國公民，悍然起訴中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權利，中方嚴厲譴責，已經向美方嚴正交涉和強烈抗議。
華使館斥侵害合法權益
中國駐美使館發言人指摘，美方口口聲聲希望與中方恢復禁毒合作，卻對中國公司和個人「長臂管轄」，連續實施制裁、起訴、通緝甚至誘捕，企圖混淆視聽、誤導公眾、轉嫁責任。中方在防範芬太尼非法製販及濫用方面貢獻有目共睹，美方不但不感謝，反而內病外治，對中國制裁、抹黑、污衊，嚴重破壞兩國禁毒合作基礎。
中方敦促美方停止甩鍋推責，停止抹黑攻擊中方，立即撤銷對中方禁毒執法機構的制裁，停止以涉芬太尼為藉口制裁、起訴中國企業和公民及實施懸賞誘捕和任意拘押，立即釋放非法抓捕的中國公民。
中方將繼續採取必要措施，維護中國企業和公民合法權益。
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