台大選臨近 京爭取與美合作

傳布林肯訪華期間各述立場 美國傳媒昨日引述知情人士報道，美國國務卿布林肯日前訪問北京期間，與中國大陸高級官員會談時曾經討論台灣明年舉行的總統選舉，陸方官員在會上表達對台灣執政民進黨總統候選人的憂慮，顯然希望能夠爭取美方的合作。

台灣明年1月13日舉行總統選舉，目前有3人獲得提名，分別是民進黨的現任副總統賴清德、國民黨的現任新北市市長侯友宜、前台北市市長的台灣民眾黨主席柯文哲。《華爾街日報》指台灣大選成為布林肯與北京的重要議題，反映台灣在多大程度處於兩國緊張關係的中心。中國大陸試圖了解美方對台灣大選的興趣，暗示屬於「台獨」陣營的賴清德，其政治立場可能加劇兩岸緊張局勢，進一步損害中美關係。

報道指中國大陸官員向布林肯提到，2003年時任美國總統小布殊如何警告時任台灣總統陳水扁，不要激起支持「台獨」的情緒。知情人士透露，陸方官員問布林肯對於明年台灣大選結果，美國是否有既得利益、美國人是否視民進黨為朋友。布林肯重申美國政府立場，即在台灣大選期間不偏不倚，不支持任何對選舉過程的干預。

傳賴清德今夏訪美 知情人士表示，美台兩地官員正在討論賴清德今年夏天訪美的可能性，以便讓他更直觀地熟悉與美國的合作。如果他今年8月出席巴拉圭新總統的就職典禮，他將在美國過境停留。對於報道內容，中國大陸外交部及美國國務院沒有回應置評請求。

另一方面，布林肯在周日播出的美國傳媒專訪表示，早前訪問北京主要目的是為美中關係帶來更大穩定性，確保雙方巨大的分歧不會演變成為衝突。他透露在訪華期間曾經向中方提到，美方將繼續做出及說出北京不喜歡事情和說話，並預期對方也會作出一樣言行。美國亦將繼續努力建立溝通渠道，確保競爭不會演變成為衝突。

王毅促美恪守一中 中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨日在北京會見美中關係全國委員會董事會主席雅各布‧盧，他指中美關係面臨困難的根源，是美國對華認知和對華定位嚴重偏差，進而採取一系列錯誤的對華舉措，呼籲美方切實尊重中方的正當發展權利，恪守一個中國原則，兌現自身多次作出的承諾，推動兩國關係穩下來、好起來。本報綜合報道

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