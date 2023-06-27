網紅藉AI變臉 冒俄軍騙200人錢

【本報綜合報道】內地坐擁38萬粉絲的網紅「保爾‧柯察鐵」，自稱是在烏克蘭前線作戰的俄羅斯車臣軍人，獲內地民眾青睞。他後來涉嫌冒充俄羅斯軍人，欺騙逾200人購買其推廣產品，遭抖音封禁帳號。內地傳媒昨日報道，該名網紅涉嫌利用AI技術Deepfake軟件，改變自己在鏡頭前的樣貌。

影片中的保爾‧柯察鐵頂着光頭且絡腮鬍濃密，身穿迷彩色軍服，名字與《鋼鐵是怎樣煉成的》主角保爾‧柯察金僅一字之差。他指向身後的大型煙囱，宣稱自己身處烏克蘭哈爾科夫核電站。有網民指出，他的說話帶有中國方言口音，影片畫面左上方卻標註有「電影拍攝，影視劇情」，發布影片帳號IP位址為河南省，所謂哈爾科夫核電站只是河南省洛陽市一間發電廠的冷卻塔，涉嫌造假。

遭抖音封鎖帳號 在遭平台封鎖帳號後，保爾‧柯察鐵在抖音註冊名為「王抗美」新帳號，繼續分享過往圍剿美軍的經歷，重新累積逾16萬粉絲。抖音於是以「仿冒俄羅斯軍人，發布不實訊息」為由將其徹底封殺。